الكرملين: نشك أن تغير الصين رأيها فيما يخص أوكرانيا بعد محادثات أوروبا

قال الكرملين اليوم الجمعة إنه تابع "المحادثات المهمة" بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة المفوضية الأوروبي أورسولا فون دير لاين، لكنه أبدى تشككه في أن تغير الصين موقفها من الصراع في أوكرانيا تحت ضغط خارجي.

واقترحت الصين "خطة للسلام" في أوكرانيا في أول تدخل دبلوماسي كبير لبكين في الصراع، وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين اليوم الجمعة: "الصين قوة ذات ثقل كبير، قوة كبيرة ... وهي ليست من النوع الذي يغير مواقفه بسرعة تحت تأثير خارجي".

وعقب المحادثات، أبدى شي استعداده للتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مباشرة حسبما قالت فون دير لاين، بينما قال ماكرون إنه حث بكين على "إعادة روسيا إلى رشدها".