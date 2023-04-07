اعتقال شخص يشتبه أنه نفذ هجوماً بسكين في حافلة بألمانيا

ألقت الشرطة الألمانية القبض على شخص يُشتبه أنه نفذ هجوماً بسكين على امرأة تبلغ من العمر 33 عاما على متن حافلة ببرلين.

وأكد مكتب المدعي العام في برلين ما ورد في صحيفة "بيلد" اليوم الجمعة في هذا الشأن.

وقال زباستيان بوشنر، المتحدث الإعلامي باسم مكتب المدعي العام، إنه تم القبض على المشتبه به ليلة الخميس/الجمعة في حي فيدينج ببرلين. وبحسب تقرير "بيلد"، من المحتمل أن يكون هناك صلة بين المشتبه به والضحية.

وأصيبت المرأة بإصابات خطيرة في الاعتداء الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، وخضعت لعملية جراحية طارئة، بحسب بيانات الشرطة.