مسعفون إسرائيليون: قتيلتان في إطلاق نار بالضفة الغربية

قال مسعفون إسرائيليون إن هجوم إطلاق نار بشمال الضفة الغربية أسفر عن مقتل امرأتين وإصابة أخرى بجروح خطيرة، في أحدث عنف بعد قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية جنوب لبنان في تصعيد كبير.

وقالت وكالة الإنقاذ الإسرائيلية "نجمة داوود الحمراء" إن امرأتين في العشرينات من العمر قتلتا وأصيبت امرأة أخرى في الأربعينيات من عمرها بجروح خطيرة بالقرب من مستوطنة الحمرا في غور الأردن.

وقال المسعفون إنهم أخرجوا النساء الثلاث فاقدات للوعي من سيارتهم التي تحطمت على ما يبدو بعد أن أطلق فلسطيني النار عليها من سيارة قريبة. وقال الجيش الإسرائيلي إن قوات الأمن تبحث عن المهاجم.