أوكرانيا: الجيش صامد في باخموت رغم الوضع الصعب

قالت أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن روسيا تركز كل جهودها على السيطرة على مدينة باخموت شرق البلاد ووصفت الوضع بأنه "صعب"، لكنها أشارت إلى إنها صامدة رغم التفوق العددي للقوات الروسية.

وأفاد المتحدث باسم القيادة العسكرية الشرقية سيرهي تشيرفاتي لرويترز بأن أوكرانيا تسيطر على الوضع في باخموت وتدرك النوايا الروسية وأن موسكو حققت نجاحا تكتيكيا في بعض الأماكن لكنها تدفع ثمنا باهظا مقابل ذلك، بحسب قوله.