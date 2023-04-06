البرلمان العربي: التصعيد الإسرائيلي ينذر بإشعال المنطقة

دان البرلمان العربى التصعيد الإسرائيلي المتكرر بحق المسجد الأقصى، وخاصة في شهر رمضان المبارك، والاعتداء على المصلين والمعتكفين، وإصابة واعتقال عدد منهم، مشيرا إلى أنه «عمل عدواني مستنكر ومرفوض، ويؤجج مشاعر المسلمين في العالم، وينذر بإشعال الموقف وتفجر الأوضاع في المنطقة».

وأكد البرلمان العربى، في بيان صحافي، رفضه القاطع لهذا الممارسات الأحادية الجانب من قبل قوات الاحتلال وتصعيد اعتداءات واقتحامات المستوطنين التى تقوض جهود السلام.

وحذر البرلمان العربى من «نتائج هذا التصعيد المتكرر بحق المسجد الأقصى ومدينة القدس، من قبل سلطات الاحتلال ومستوطنيه، وعدم التزام حكومة الاحتلال بأية تعهدات سابقة للتهدئة»، مؤكداً أن «هذه الاعتداءات تندرج تحت مسمى تكريس سلطات الاحتلال للتقسيم الزمانى والمكانى للمسجد الأقصى، وتهويد مدينة القدس».