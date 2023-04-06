«التعاون الإسلامي» تحذر من تداعيات الاقتحام للمسجد الأقصى

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة، أمس، «اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي السافر للمسجد الأقصى المبارك، واعتداءها الوحشي على المصلين في باحاته واعتقال عدد منهم»، معتبرة «هذا التصعيد الخطير اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، وانتهاكا صارخاً لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة».

وحمل الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه، في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني، «إسرائيل، قوة الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الاعتداءات المرفوضة والمدانة والتي من شأنها أن تغذي التوتر والعنف وعدم الاستقرار في المنطقة».

وجدد التأكيد على أن «المسجد الأقصى المبارك، الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته هو مكان عبادة خالص للمسلمين».