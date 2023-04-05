دراسة صينية: لا يمكن ربط أصول كوفيد بسوق ووهان

أكد باحثون صينيون أنه لا يمكن ربط أصول كوفيد-19 بشكل خاص بسوق مدينة ووهان حيث ظهرت أول حالات إصابة معروفة، الأمر الذي يوسع الجدل بشأن بيانات تم جمعها في بداية الجائحة والتي ظلت لفترة طويلة بعيدة عن الأنظار.

وقد أثارت نتائج العينات التي أخذت قبل أكثر من ثلاثة أعوام النقاش الذي اشتد الشهر الماضي، بعدما نشر باحثون صينيون لفترة وجيزة البيانات في قاعدة بيانات بشأن الجينوم مفتوحة للوصول إليها.

وخلصت مجموعة خارجية من الأكاديميين الذين قاموا بإجراء تحليل خاص بهم، إلى أن هذه هي أقوى البيانات التي تدعم نظريه انتقال الفيروس من حيوانات إلى الإنسان في السوق. وفي تقرير نشر في دورية "نيتشر"، رفض باحثون صينيون هذا الرأي.

ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن القائمين بإعداد الدراسة بقيادة جورج جاو من المعهد الوطني للسيطرة على الأمراض الفيروسية والوقاية منها في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بكين، قولهم إن "الدليل المقدم في هذه الدراسة ليس كافياً لدعم هذا الافتراض".