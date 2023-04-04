"سي إن إن": ترامب بات قيد الاحتجاز بعد وصوله المحكمة

قالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية إن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، بات قيد الاعتقال بعد وصوله إلى مكتب المدعي العام في مانهاتن بعد مغادرته إقامته في برج ترامب، الثلاثاء، حيث تم اعتقاله واحتجازه لدى الشرطة قبل محاكمته المقبلة.

وأضافت الشبكة أنه من المتوقع أن يتم أخذ بصمات أصابع ترامب كجزء من الاعتقال، على الرغم من أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سيتم التقاط صورة الموقوفين له.

وتابعت أنه سيتم إحضار ترامب بعد ذلك إلى قاعة المحكمة، حيث سيتم تقديمه للمحاكمة - وهو مظهر من المتوقع أن يكون سريعًا وروتينيًا ولكنه يمثل لحظة وتاريخية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأوضحت أنه من غير المتوقع أن يتم تقييد يدي ترامب بعد اعتقاله، حيث سيظل تحت حماية إنفاذ القانون المستمرة.