وزير الدفاع الروسي: انضمام فنلندا للناتو يزيد مخاطر نشوب صراع

قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو اليوم الثلاثاء إن انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" وتحرك الحلف العسكري لزيادة الاستعدادات القتالية يزيد من مخاطر نشوب صراع.

وأضاف شويغو أن بعض الطائرات العسكرية التابعة لروسيا البيضاء أصبحت الآن قادرة على حمل رؤوس حربية نووية وأنه جرى نقل أنظمة صواريخ إسكندر إلى روسيا البيضاء، مشيرا إلى أن تلك الأنظمة يمكن استخدامها لحمل صواريخ تقليدية أو نووية.