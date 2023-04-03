إصابة 16 شخصاً في انفجار عبوة ناسفة بسورية

أصيب 16 شخصاً من موظفي المنطقة الحرّة السورية-الأردنية المشتركة في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور حافلتهم، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

وقالت "سانا" إنّ "الحافلة استُهدفت بعبوة ناسفة زرعها إرهابيون قرب جسر صيدا، على أوتوستراد دمشق-عمّان". ويصل هذا الجسر بلدة صيدا في محافظة درعا ومعبر النصيب الحدودي مع الأردن.

وتأتي الحادثة غداة انفجار عبوة ناسفة بسيارة في منطقة المزة بدمشق، في تفجير لم يسفر عن إصابات، وفق سانا.