أوكرانيا تنفي مزاعم "فاغنر" بالاستيلاء على وسط باخموت

رفض مسؤول أوكراني مزاعم شركة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة بالاستيلاء على وسط مدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا، واعتبرها "معلومات كاذبة".

وتدافع القوات الأوكرانية منذ أشهر إلى الآن، عن باخموت في قتال دام ضد هجمات متكررة من قوات فاغنر.

وقال رئيس مكتب الرئاسة الأوكراني، أندري يرماك، على تطبيق تليغرام اليوم الاثنين: "تلك المعلومات الكاذبة ليس لها وجود في الواقع".

كان زعيم مجموعة "فاغنر"، يفجيني بريجوزين، قد زعم في مقطع مصور في وقت سابق أنه تم رفع العلم الروسي فوق المبنى الحكومي المحلي للمدينة، غير أن وزارة الدفاع الروسية لم تؤكد مزاعم بريجوزين.