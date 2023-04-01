باكستان: مقتل 4 جنود في هجوم على الحدود من إيران

ذكر الجيش الباكستاني اليوم السبت أن أربعة على الأقل من جنوده قتلوا، برصاص إرهابيين شنوا هجوما عبر الحدود من إيران

وأضاف الجيش أن مجموعة من الإرهابيين، تنشط من الجانب الإيراني هاجمت دورية حدودية روتينية، على طول الحدود بين باكستان وإيران، في منطقة كيش، بإقليم بلوشيستان.

وذكر الجناح الإعلامي للعلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، التابعة للجيش، في بيان «يجرى اتصال ضروري مع الجانب الإيراني، لاتخاذ إجراء فعال ضد الإرهابيين، على الجانب الإيراني ومنع وقوع مثل تلك الحوادث في المستقبل».

وتشترك باكستان وإيران في حدود يزيد طولها على 900 كيلومتر.

ووقعت العديد من الحوادث الأمنية في السابق.

يأتي الهجوم، وسط ارتفاع أعمال العنف، بعد انهيار محادثات السلام بين إسلام آباد ومقاتلي طالبان، المختبئين في أفغانستان.