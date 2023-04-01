مقتل 36 شخصاً في انهيار أرضية معبد بالهند

لقي 36 شخصاً على الأقل حتفهم ومازال آخرون في عداد المفقودين، بعد أن انهارت أرضية معبد هندوسي في مدينة أندور الهندية أول من أمس.

وبعد انهيار الأرضية غرق الكثير من الضحايا في هيكل بئر عميق أسفل الأرضية.

وتكتظ المعابد في الهند حالياً بمناسبة مهرجان «رام نافامي» الهندوسي.

وتم نقل الكثير من الأشخاص الذين تم إنقاذهم إلى المستشفى، بسبب تعرضهم لإصابات، طبقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الهندية «إيه.إن.آي»، نقلاً عن السلطات الهندية.

وتقع مدينة أندور بولاية «ماديا براديش» وسط الهند.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة لقي عشرات الأشخاص حتفهم في الهند، بسبب كوارث متعلقة بالبنية التحتية. ويكون هناك تقريباً دائماً تحقيق لاحق وتعويض يُدفع لأسر الضحايا.