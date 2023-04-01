قصف إسرائيلي يستهدف مواقع قرب دمشق للمرة الثانية في 24 ساعة

استهدفت صواريخ بعد منتصف ليل الجمعة مواقع في جنوب غرب دمشق، ما أسفر عن أضرار مادية، على ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» متهمة إسرائيل بشنها.

وهذه ثاني ضربة إسرائيلية قرب دمشق في أقل من 24 ساعة، إذ كان عسكريان سوريان قد أصيبا في قصف إسرائيلي ليل الأربعاء الخميس قرب العاصمة السورية.

ونقلت «سانا» أمس عن مصدر عسكري قوله، إنه «في تمام الساعة الـ12 و17 دقيقة من فجر الجمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في ريف دمشق».

وأضاف المصدر أن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت عدداً منها»، مشيراً إلى أن «العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية».

وكانت «سانا» أشارت قبيل ذلك إلى أن «دوي انفجارات سمع الجمعة بعد منتصف الليل في محيط دمشق».

واستهدفت الصواريخ الإسرائيلية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، مواقع عسكرية للقوات السورية والقوات الموالية لها في جنوب غرب دمشق.

وأضاف المرصد أن الصواريخ دمرت مستودعاً للأسلحة والذخيرة، من دون أن يتحدث عن وجود إصابات.

وأفاد مراسل لوكالة «فرانس برس» بسماع دوي انفجار قوي.

ونفذت إسرائيل ست غارات جوية في سورية هذا الشهر وفقاً للمرصد. وشنت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سورية، طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً أخرى بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

والأسبوع الماضي تعرض مطار حلب الدولي في شمال سورية لقصف إسرائيلي هو الثاني خلال شهر مارس، واستهدف حسب المرصد مستودع أسلحة، ما أدى إلى خروج المرفق الحيوي من الخدمة ليومين.

وفي السابع من مارس وضع قصف مماثل المطار خارج الخدمة لأيام، وتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص بينهم ضابط سوري، وفق المرصد.