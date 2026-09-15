الشرع من قمة الإعلام العربي في دبي: «شعب سورية له في القلب وجدٌ».. أبيات لمحمد بن راشد تعكس عمق محبته لسورية وشعبها

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، خلال مشاركته في قمة الإعلام العربي بدبي، المكانة الخاصة التي تحظى بها سورية وشعبها لدى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله".



واستشهد الشرع ببيت شعر قاله سموه بعد أيام من تحرير دمشق: «شعب سورية له في القلب وجدٌ، ودمشق حبها قبل وبعده»، معتبراً أن هذه الكلمات عبّرت عن مشاعر صادقة ونبيلة تجاه سورية وشعبها.

وقال إن هذه المشاعر خرجت بعفوية ومن دون تكلّف، وهو ما جعلها تصل سريعاً إلى قلوب السوريين، مؤكداً أن صدق التعبير ومكانة سورية لدى سموه كانا حاضرين بوضوح في تلك الكلمات.