ضربات جوية أميركية في سورية رداً على هجوم بطائرة مسيرة

قالت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» إن الجيش الأميركي نفذ ضربات جوية دقيقة مساء أول من أمس في سورية، بعد مقتل متعاقد أميركي وإصابة خمسة جنود أميركيين في هجوم بطائرة مسيرة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق، أن طائرة بدون طيار ضربت منشأة صيانة في قاعدة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، قرب الحسكة في شمال شرق سورية. موضحة في بيان أن الاستخبارات الأميركية تقول إن الطائرة المسيرة من أصل إيرانيّ.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، بتوجيه من الرئيس الأميركي جو بايدن، تم السماح للقيادة المركزية الأميركية بشن غارات جوية دقيقة على المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني في شرقي سورية.

وطالت الضربات الأميركية، وفق ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، مواقع عدّة في شرق سورية، أبرزها مستودع أسلحة داخل مدينة دير الزور، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل ستة عناصر. كذلك استهدف القصف مواقع في بادية مدينة الميادين وريف البوكمال، ما أدى إلى مقتل خمسة مقاتلين، في حصيلة جديدة.

من جهة أخرى، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه لم يصب أي جندي أميركي في هجوم استهدف قاعدة أميركية في شمال شرق سورية أمس.