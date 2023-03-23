استفتاء في أستراليا على تعديل الدستور للاعتراف بالسكان الأصليين

سيقرر الناخبون في أستراليا ما إذا كانوا سيعدلون دستور البلاد للاعتراف بسكانها الأصليين هذا العام، حسبما أعلن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز اليوم الخميس.

وقال ألبانيز في مؤتمر صحفي أثناء إعلانه عن صياغة سؤال الاستفتاء: "هذا سؤال بسيط، مسألة من القلب".

واعتبر ألبانيز تلك التحركات "أفضل فرصة" لدى أستراليا لمعالجة مظالم الماضي.

وعلى مدار 122 عاما، لم تعترف الوثيقة التأسيسية للبلاد بالسكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس الأستراليين.

وقال ألبانيز: "هذا الاستفتاء فرصة ديمقراطية تاريخية للحظة أسترالية موحدة".

ومن المتوقع إجراء الاستفتاء بين أكتوبر وديسمبر.

ولم يصوت الأستراليون حتى مايو 1967 لتغيير الدستور بحيث يتم احتساب السكان الأصليين وسكان جزر مضيق توريس كجزء من السكان.