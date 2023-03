جندي يحرج بايدن: أنت غير مؤهل.. يداك ملطختان بالدم في العراق وأفغانستان (فيديو)

واجه أحد قدامى المحاربين في القوات الجوية الأميركية، الرئيس جو بايدن؛ حول دوره في الحروب الأميركية في الشرق الأوسط، قائلا له: "الدم على يديك".

وقال الرجل لبايدن: "أنا محارب قديم في القوات الجوية. أنا هنا مع أحد قدامى المحاربين في الجيش. نحن فقط نتساءل: لماذا يجب أن نصوّت لمَن صوّت لمصلحة الحرب، وساعد على شن حرب قتلت الآلاف من إخوتنا وأخواتنا، وعدداً لا يحصى من المدنيين العراقيين".

وأضاف: "لقد ساعدت على إشعال تلك الحرب، وأعطيت أيضاً وساماً لرجل ساعد على تلك الحرب وتسبّب فيها. هذا الدم على يديك أيضاً. أنت غير مؤهل يا سيدي. أنت غير مؤهل. أصدقائي ماتوا بسبب سياساتكم".

أما بايدن، فرد قائلاً: إن ابنه حارب في العراق أيضاً، مضيفاً: "أنت لا تعتقد أن الأمر يهمني. إنه يهمني كثيراً".

وعندما ابتعد بايدن عن الرجل، صاح المحارب: "أنت غير مؤهل يا سيدي! غير مؤهل! يداك ملطختان بدمائهم. لقد مات إخواني وأخواتي في العراق وأفغانستان. لقد سمحت بحدوث ذلك".

وتابع قائلاً: "إنه (بايدن) غير مؤهل بأي شكلٍ من الأشكال لأن يكون رئيساً. لقد ماتوا. الملايين ماتوا في العراق. لن يسمح له أن يكون رئيساً. غير مؤهل! ترامب يعارض الحرب أكثر من جو بايدن".

"Millions are dead in Iraq. We actually fought in your damn wars. You sent us to hurt civilians." pic.twitter.com/8pVqwPXQ1Q