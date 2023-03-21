مسؤول ألماني سابق: "لولا الحماية النووية الأميركية لقضينا الليالي بلا نوم"

انتقد هانز-بيتر بارتلس، مفوض الدفاع السابق في البرلمان الألماني، سياسة الدفاع إبان عهد المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل.

وقال بارتلس، الذي يترأس حالياً جمعية السياسة الأمنية، اليوم الثلاثاء، إن هذه الحقبة شهدت مواصلة "نزع التسلح بشكل أعمى".

وجاء حديث بارتلس الذي ينتمي لحزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي في مؤتمر لمؤسسة "آر 21 للأبحاث" وهو المؤتمر الذي دار حول "ألمانيا بعد عهد ميركل".

وأضاف بارتلس أن "جاهزية الجيش الألماني وصلت اليوم أدنى مستوياتها. لو لم تكن ألمانيا موجودة تحت الحماية النووية للولايات المتحدة لكان علينا أن نقضي ليالي بلا نوم".

وتابع: "رغم السوء المفاجئ في أداء القوات البرية الروسية في أوكرانيا، فإننا لم نكن لنصمد لعام أو لشهر أو لأسبوع بما لدينا من احتياطات ذخيرة من صواريخ مضادة وقذائف مدفعية".

وأعرب بارتلس عن اعتقاده بوجود فجوات جديدة في الجيش بسبب عمليات تسليم العتاد اللازم لأوكرانيا، وذلك إلى جانب الفجوات الضخمة المعروفة الناجمة عن انكماش الجيش الألماني على مدار عقود، وقال عن الفجوات الجديدة: "كان يجب التقدم بطلبات إلى قطاع الصناعة على الفور للحصول على ذخيرة ومدافع هاوتزر وراجمات صواريخ ودبابات قتالية. لكن على مدار عام لم يحدث أي شيء على الإطلاق".