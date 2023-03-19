وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره التركي في القاهرة

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن المحادثات مع تركيا بخصوص إمكانية إعادة العلاقات إلى مستوى السفراء ستُجرى في الوقت الملائم، وذلك خلال أول زيارة يجريها نظيرة التركي مولود جاويش أوغلو للقاهرة منذ 10 سنوات.

وقال جاويش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مع شكري إن تركيا سترفع مستوى علاقتها مع مصر إلى مستوى السفراء في أقرب وقت ممكن.

وأضاف: «سعيد جداً لأننا اتخذنا خطوات ملموسة لتطبيع العلاقات مع مصر، سنبذل قصارى جهدنا حتى لا تُقطع العلاقات بيننا مرة أخرى في المستقبل».

وزار شكري تركيا الشهر الماضي للتضامن معها بعد الزلازل المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 50 ألفاً في تركيا وسورية.