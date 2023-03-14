كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، صاروخين باليستيين قصيري المدى وفق ما أعلنت سيؤول، غداة انطلاق مناورات عسكرية أميركية-كورية جنوبية مشتركة هي الأوسع نطاقا منذ خمس سنوات.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان: "رصد جنودنا صاروخين بالستيين قصيري المدى أُطلِقا من منطقة جانغيون في مقاطعة هوانغهاي الجنوبية بين الساعة 7,41 (22,41 ت غ) والساعة 7,51 باتجاه بحر الشرق"، في إشارة إلى المسطح المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

وأضافت: "قواتنا المسلحة عززت مراقبتها ويقظتها تحسبا لعمليات إطلاق أخرى، بينما تبقى على أهبة الاستعداد للتدخل في إطار التعاون الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة".