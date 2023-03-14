أكثر من ألف شكوى ضد معاملة الشرطة للنساء في بريطانيا

أظهرت أرقام جديدة أنه تم تقديم أكثر من ألف شكوى في فترة ستة أشهر ضد ضباط وموظفي الشرطة في بريطانيا فيما يتعلق بمعاملتهم للنساء .

وأظهرت البيانات الصادرة عن مجلس قادة الشرطة الوطنية الثلاثاء 653 حالة تتعلق بالسلوك ضد 672 فردا، تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات بين أكتوبر 2021 و مارس 2022، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

كما تم تقديم 524 شكوى من قبل أفراد الشعب ضد 867 شخصًا في نفس الفترة الزمنية.

وتتعلق الشكاوى بادعاءات مختلفة بما في ذلك التحرش الجنسي والسلوك المشين.

وسيصدر قادة الشرطة الإحصاءات كل عام كجزء من الجهود المبذولة لمعالجة كراهية النساء في الشرطة بعد فضائح من بينها مقتل سارة إيفرارد على يد ضابط في الخدمة.