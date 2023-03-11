الرئاسة المصرية :نثمن توجه السعودية لإزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي

أعربت الرئاسة المصرية ، اليوم السبت ، عن تقديرها لتوجه المملكة العربية السعودية من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي.

جاء ذلك تعليقاً على الإعلان باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي، في بيان نشره على صفحته بموقع فيس بوك اليوم ، " تُقدّر جمهورية مصر العربية هذه الخطوة الهامة، وتُثمّن التوجه الذي انتهجته المملكة العربية السعودية في هذا الصدد، من أجل إزالة مواضع التوتر في العلاقات على المستوى الإقليمي، وتأكيد ارتكازها على مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة من حيث احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شئونها الداخلية، وترسيخ مفاهيم حُسن الجوار وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكد المتحدث أن مصر تتطلع إلى أن يكون لهذا التطور مردود إيجابي إزاء سياسات إيران الإقليمية والدولية، ويشكل فرصة سانحة لتأكيد توجهها نحو انتهاج سياسة تراعي الشواغل المشروعة لدول المنطقة، بما يعزز من فرص التعاون وتوطيد التواصل الإيجابي فيما بينها، من أجل رسم مسار للعلاقات يلبي آمال شعوب المنطقة في الازدهار والتقدم.