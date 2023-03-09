السيسي يلتقي وزير الدفاع الأميركي في القاهرة

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الذي وصل إلى القاهرة غداة زيارته المفاجئة إلى العراق.

وبحسب بيان للرئاسة المصرية، فقد شمل اللقاء بين السيسي وأوستن، «حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خصوصاً في شق التعاون الدفاعي».

كما تباحث المسؤولان، بحسب البيان، «حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية»، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، «لتحقيق التهدئة في الأراضي الفلسطينية، ووقف الإجراءات الأحادية، والتصعيد».

وفي هذا الصدد أكد السيسي، على ما أورد البيان، «أن حل الدولتين، وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة، يعد الطريق نحو تحقيق السلام العادل والشامل لمصلحة جميع شعوب المنطقة».