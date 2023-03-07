10 آلاف جندي أوكراني محاصرون في باخموت

قال مستشار رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الموالية لروسيا، يان جاجين، أمس، إنه لايزال هناك نحو 10 آلاف من الجنود الأوكرانيين في باخموت التي تخضع لعملية تطويق من جانب القوات الروسية.

وقال جاجين، في تصريحات نقلتها وكالة ريا نوفوستي الروسية للأنباء، إنه «لايزال هناك حالياً حامية كبيرة إلى حد ما في باخموت، نحو 10 آلاف عنصر، وربما أكثر قليلاً. بعض الوحدات غادرتها، وبعض الوحدات تحاول المغادرة. وفي الوقت الراهن، تحاول مدفعيتنا الوصول إليهم».

تأتي تصريحات ممثل جمهورية دونيتسك الشعبية، في وقت تسيطر فيه القوات الروسية على كل مداخل المدينة، حيث بات توريد الذخيرة ونقل عسكريين للقوات المسلحة الأوكرانية «مشكلة وأمراً خطراً».