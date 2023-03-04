لافروف: لن نسمح للغرب بتفجير خطوط أنابيب الغاز مرة أخرى

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، إن بلاده «لن تسمح للغرب بتفجير خطوط أنابيب الغاز مرة أخرى»، وأوضح أن موسكو لن تعتمد على الغرب بعد الآن كشريك في مجال الطاقة.

وقالت موسكو إن الدول الغربية مسؤولة عن الانفجارات التي ألحقت أضراراً بخطوط أنابيب نورد ستريم في سبتمبر، وهو ما نفته تلك الدول، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.

وأدلى لافروف بهذه التصريحات في فعالية بالهند، بعد يوم من حضوره اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة الـ20.