ألمانيا تطلب من سويسرا إعادة شراء دبابات "ليوبارد" المخزَّنة

تعتزم ألمانيا إعادة شراء دبابات قتالية ألمانية الصنع من طراز "ليوبارد 2" من سويسرا، والتي يرجع تاريخ إنتاجها إلى ثمانينيات القرن الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السويسرية ريناتو كالبرماتن اليوم الجمعة إن وزارة الدفاع في برن تلقت طلبا بذلك.

ومن المفترض أن تحل هذه الدبابات محل الدبابات التي سلمتها ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى لأوكرانيا. ولم تذكر وزارة الدفاع السويسرية عدد الدبابات التي ترغب ألمانيا في شرائها.

وتمتلك سويسرا 230 دبابة من طراز "ليوبارد 2"، منها 134 في الخدمة و96 تم إيقاف تشغيلها. ومع ذلك لم يتم "إخراجها من الخدمة"، بحسب بيانات كالبرماتن.

ووفقاً للقانون السويسري، لا يمكن بيع إلا العتاد الذي خرج من الخدمة. ويقرر البرلمان ما إذا كان يتم إخراج عتاد من الخدمة أم لا.

ويُذكر أن البرلمان السويسري حالياً في دورته الربيعية، وليس من المؤكد ما إذا كان سيتخذ قراراً عاجلاً في هذا الشأن. وتدور حالياً مناقشات محتدمة بشأن توريد أسلحة في ضوء الحرب الروسية ضد أوكرانيا. وفي إشارة إلى حيادها، حظرت سويسرا على ألمانيا ودول أخرى نقل ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا. ويدور جدل في سويسرا حول ما إذا كان سيُجرى تغيير هذا النهج، وكيف.

وقالت وزارة الدفاع السويسرية: "من وجهة نظر الجيش، سيكون من الممكن من حيث المبدأ الاستغناء عن عدد محدود من الدبابات القتالية، والتي ستكون خارج نطاق احتياجات العتاد الكامل للكتائب الآلية الست". وأشارت الوزارة إلى أن شرط تحقيق ذلك هو أن يقرر البرلمان إخراج تلك الدبابات من الخدمة.