لافروف وبلينكن تبادلا حديثاً عابراً على هامش الاجتماع

قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن ونظيره الروسي سيرغي لافروف تحدثا لمدة لا تتجاوز 10 دقائق على هامش اجتماع مجموعة العشرين في نيودلهي أمس.

وقال المسؤول إن بلينكن أكد مجدداً استعداد واشنطن لدعم الدفاع عن أوكرانيا مهما تطلب الأمر، وذلك خلال ما يُعتقد أنه أول محادثة فردية بين الوزيرين منذ ما قبل الحرب الروسية لأوكرانيا في فبراير 2022.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف وبلينكن تحدثا «بشكل عابر»، لكنهما لم يعقدا اجتماعاً حسبما أفادت وكالات الأنباء الروسية.