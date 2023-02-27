58 قتيلاً جراء تحطم قارب مهاجرين جنوب إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية أن 58 شخصاً لقوا حتفهم ونجا عشرات آخرون بعدما اصطدم قارب كان يقلهم بصخور بالقرب من الشاطئ في جنوب إيطاليا صباح أمس.

وتحطم القارب قرب منتجع ستيكاتو دي كوترو على الساحل الشرقي لمنطقة كالابريا جنوب إيطاليا، وذكر خفر السواحل الإيطالي أن القارب ارتطم بالصخور على بعد بضعة أمتار من الشاطئ، وكان يقل أشخاصاً من أفغانستان وباكستان والصومال.

وأشار عمدة كوترو أنطونيو تشيرازو إلى أن من بين القتلى نساء وأطفالاً، موضحاً أن أجزاء من حطام القارب تناثرت على مسافة 300 متر من الساحل.

وأعربت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن بالغ الحزن حيال الحادث، وتعهدت بوقف الهجرة غير المنتظمة لمنع سقوط المزيد من الضحايا.