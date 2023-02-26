رئيس وزراء أوكرانيا: لا مصالحة ممكنة مع روسيا خلال المائة عام المقبلة

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إنه لن تكون هناك مصالحة ولا تعاون مع روسيا في المئة عام القادمة.

وقال شميهال، في مقابلة مع مجلة "فوكاس" الألمانية، "المصالحة والتعاون - لا ، ليس في المائة عام القادمة. يجب أن تتغير روسيا أولا، وأن تصبح ديمقراطية، منزوعة السلاح، ومنزوعة السلاح النووي"، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف شميهال أن أوكرانيا دولة ذات سيادة لها حدود معترف بها دوليا، لذا لا يمكنها أن تذهب إلى أي تسوية مع الاتحاد الروسي.

وقال شميهال "التسوية الوحيدة هي الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أوكرانيا إلى حدود عام 1991. ويجب على الروس التوقف عن إطلاق النار، ووقف الحرب ، والخروج من أراضينا. وأعتقد أن تغيير الحدود لن يكون حلا مقبولا لأوروبا أيضا".

وأشار شميهال أيضا إلى أن تجميد الصراع لن يؤدي إلا إلى مصلحة روسيا ويؤدي إلى حرب كبيرة أخرى، وهو أمر غير مقبول أيضا بالنسبة لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء الأوكراني ، للمجلة الألمانية، إن عملية اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي مستمرة منذ فترة طويلة، ولذلك فإن انضمامها إلى الاتحاد في السنوات المقبلة هو هدف واقعي تماما.