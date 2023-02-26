وزير الخارجية المصري يتوجه إلى سورية وتركيا غدا الاثنين

صرح السفير أحمد أبو زيد، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية ، بأن وزير الخارجية سامح شكري سيتوجه صباح غد الإثنين إلى كل من سورية وتركيا، في زيارة تستهدف نقل رسالة تضامن من مصر مع الدولتين وشعبيهما "الشقيقين" عقب كارثة زلزال يوم السادس من فبراير ، والذي خلف خسائر فادحة بكلتا البلدين.

وأضاف المتحدث أنه من المنتظر أن يؤكد وزير الخارجية في لقاءاته بكل من سورية وتركيا على استعداد مصر الدائم لتقديم يد العون والمساعدة للمتضررين في المناطق المنكوبة بالبلدين، وأن مصر حكومةً وشعباً، لا يمكن أن تتأخر يوماً عن مؤازرة أشقائها .