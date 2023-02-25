محكمة العدل الدولية تأمر أذربيجان بفتح ممر لاتشين

أمرت محكمة العدل الدولية بإنهاء إغلاق طريق رئيس يعرقل حياة السكان في إقليم ناغورنو-قرة باخ المتنازع عليه.

وقالت المحكمة في لاهاي، إنه يتعين على أذربيجان أن «تتخذ كل الإجراءات المتاحة لديها، لضمان حرية حركة الأشخاص والمركبات والبضائع عبر ممر لاتشين في كلا الاتجاهين».

وقد تقدمت أرمينيا المجاورة بدعوى للمحكمة بعد إغلاق الممر الجبلي في ناغورنو-قرة باخ في ديسمبر الماضي.

وقالت أرمينيا إن هناك نقصاً في الغذاء والأدوية لنحو 120 ألف شخص من الأرمن، الذين يعيشون هناك، ولا يمكن نقل الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج طبي إلى مستشفيات المنطقة.

كما أشارت محكمة العدل الدولية إلى حكم صدر في ديسمبر في عام 2021، أمر فيه قضاة المحكمة الأممية الدولتين بالقيام بكل ما هو ممكن لعدم تصعيد الصراع، وعدم تعريض حياة المواطنين للخطر.