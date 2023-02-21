مأساة الطفلة السورية "شام".. نجت من الزلزال وتواجه خطر بتر ساقيها

بعد أن بقيت نحو أربعين ساعة تحت الأنقاض في شمال غرب سورية، تواجه الطفلة شام اليوم خطر بتر ساقيها، بعد إصابتها على غرار ناجين كثر من الزلزال بمتلازمة "هرس الأطراف".

الفيديو الذي يوثِّق إنقاذها ونشرته منظمة الخوذ البيضاء انتشر على نحو واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه شام الشيخ محمّد البالغة تسع سنوات ممددة تحت الأنقاض، تتحدث مع عناصر الإنقاذ، تطلب عبوة ماء وتقترح عليهم كيف يمكن سحبها أو تدندن معهم أغنية تحمل اسمها. ثم تئن من بقائها تحت الأنقاض.

تخضع شام، التي ظلت 40 ساعة تحت الأنقاض بعد انهيار منزلها وسقوط السقف على ساقيها، للمراقبة منذ أيام في العناية الفائقة في مستشفى الشفاء في مدينة إدلب.

وتواجه الطفلة، وفق الأطباء الذين يتولون رعايتها، خطر بتر رجليها على مستوى الساقين كما أنها معرضة لمشكلات في القلب والكلى.

الزلزال الذي ضرب سورة وتركيا المجاورة، مودياً بحياة أكثر من 43 ألف شخص في البلدين، دمر منزل الطفلة في مدينة أرمناز في ريف إدلب الشمالي الغربي وتسبّب بمقتل أمها وشقيقتها، بينما نجت مع اثنين من أشقائها ووالدها.

على سرير المستشفى، تتمدّد شام وقربها دمية، وتردّد: "ساعدني يا دكتور" في كل مرة تشعر فيها بألم شديد.

يوضح الأطباء العاملون في شمال غرب سوريو، أن وضع شام مماثل لحالات عدة أشخاص استقبلوهم إثر الزلزال.

ويقول أخصائي الجراحة العظمية طارق مصطفى لوكالة فرانس برس: "الطفلة شام واحدة من حالات عدة وردت الى مستشفيات المنطقة وتعاني من متلازمة الهرس بعدما بقيت أكثر من أربعين ساعة تحت الأنقاض".

ويقول الطبيب الذي يعمل في مستشفى في بلدة معرة مصرين تديره الجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز)، إن "وضعها كان حرجاً لأنها معرضة للبتر على مستوى الساقين"، لكنه أشار إلى أن "بعض المؤشرات الايجابية" دفعت بالمشرفين عليها إلى تأجيل عملية البتر.

وتنتج متلازمة الهرس عن أي ضغط تتعرض له الأطراف لفترة طويلة تفوق 12 ساعة، ما يؤدي إلى انقطاع الدورة الدموية على مستوى الأنسجة، وفق مصطفى، الذي أفاد عن معاينة الأطباء في المنطقة لحالات كثيرة مشابهة خصوصاً من الأطفال.

ويصل المصاب إجمالاً وهو بحالة جيدة الى المستشفى ثم يبلغ الأطباء بألم يشعر به على مستوى الأطراف. لكنه يكون في الوقت ذاته عرضة للإصابة بمشكلات في القلب والكلى تُهدد حياته، ويقول مصطفى: "هذا ما يُسمى بالمصطلح العامي: ابتسامة الموت".

ولا يواجه المصاب خطر التعرّض للبتر فحسب، ذلك أن إعادة تنشيط الدورة الدموية دونها عواقب، فارتفاع البوتاسيوم في الدم قد يؤدي الى أذية قلبية بشكل مباشر، وارتفاع الهيموغلوبين قد ينتج عنه قصور كلوي.