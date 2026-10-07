عون: لن نسمح بخلق البلبلة من خلال تسييس الوضع الاقتصادي في لبنان

أكد الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الاربعاء ، أن هناك محاولات لتسييس الوضع الاقتصادي وتضخيمه بغرض خلق البلبلة في البلاد.

وقال عون، خلال استقباله وفداً من اتحاد بلديات منطقة البترون شمال لبنان اليوم، إن "هناك محاولات لتسييس الوضع الاقتصادي وتضخيمه لأهداف سياسية، وكلام عن ارتفاع في سعر صرف الدولار، وأزمات مماثلة لما حصل عام 2019، كل ذلك بهدف خلق البلبلة وتهميش محاولات النهوض بلبنان، وهو ما لا يمكن السماح به".

ودعا عون "إلى التعاون في مواجهة الأزمات الاقتصادية، التي يعاني منها العالم أجمع"، لافتاً إلى "الإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي اللبناني ووزارة المال للحفاظ على الاستقرار النقدي".

وأكد أنه "لا يمكن محو عقود من الفساد وسوء الإدارة خلال فترة زمنية قصيرة، ولكن العمل جار على مكافحة الفساد، والانتقال الى الحكومة الرقمية، وتحسين وضع الادارات والمؤسسات الرسمية، وهو مسار لن يتوقف".

وأشار عون "إلى الفرص الكبيرة المتوافرة، والتي تنتظر بعض التقدم على صعيد الوضع الاقتصادي الذي تأثر بالتطورات التي تشهدها المنطقة ودول الخليج، والتي انعكست على الكثير من المجالات وفي مقدمها مجال النفط، وهو أمر خارج عن قدرة لبنان على معالجته."