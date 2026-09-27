كانوا يجهزون شنطهم للخروج إلى المطار .. مقتل أمريكيين وزوجتيهما في إنفجار شقة أثينا

قالت إدارة الإطفاء في اليونان، امس، إن 6 أشخاص لقوا حتفهم بعد انهيار مبنى سكني من طابقين في منطقة سياحية بوسط أثينا، إثر انفجار رجح رئيس بلدية العاصمة أن يكون مرتبطا بشبكة الغاز.

وأفاد فاسيليس فاثراكويانيس، المتحدث باسم إدارة الإطفاء، بأن فرق الطوارئ، مدعومة بمعدات ثقيلة وكلاب إنقاذ وكاميرات وأجهزة استشعار، عثرت على جثث الأشخاص الستة الذين لقوا حتفهم. وكانت الفرق تبحث عن زوجين مسنين يقيمان في إحدى الشقق، إلى جانب 4 سياح كانوا يقيمون في شقة أخرى.

وانتقلت وحدة التحقيق الجنائي التابعة لإدارة الإطفاء إلى الموقع لتحديد سبب الانفجار، بعد تلقي بلاغات عن انبعاث رائحة غاز في المنطقة التي تضم فنادق ووحدات سكنية مخصصة للإيجار قصير الأجل.

وقال مصدر في الشرطة إن السياح الأربعة، وهم زوجان أميركيان وزوجتاهما، كانوا يجهزون شنطهم، حيث كان من المقرر أن يغادروا مكان إقامتهم للحاق برحلة جوية من مطار أثينا الساعة الثالثة بعد ظهر الجمعة، لكنهم لم يحضروا.

وظلت سيارات الإسعاف على أهبة الاستعداد، السبت، لنقل الجثث إلى المستشفى من أجل التعرف على هويات أصحابها.

وكتبت كيمبرلي جيلفويل، سفيرة الولايات المتحدة لدى اليونان، على موقع إكس: "أشعر بحزن عميق لنبأ موت أربعة مواطنين أميركيين في الانفجار الذي وقع أمس في وسط أثينا".

ودمر الانفجار، الذي وقع الجمعة، مبنى في حي بلاكا، بالقرب من بعض أشهر المعالم السياحية في أثينا، ومنها الأكروبوليس ومعبد زيوس، مما أسفر عن إلحاق أضرار بمنازل ومتاجر وسيارات، وتناثر الأنقاض والزجاج المحطم لمسافة تصل إلى ثلاثة مربعات سكنية.

وتحول المبنى إلى كومة من المعادن الملتوية والبلاط المهشم والكتل الخرسانية، تتناثر بينها أغراض منزلية وملابس.