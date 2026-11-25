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أعلن مستشفى الزهراء دبي عن افتتاح مركز السكري والغدد الصماء، في خطوة تعكس التزامه المستمر بتطوير خدمات الرعاية الصحية التخصصية، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى وفق أحدث المعايير والممارسات الطبية.

ويقدم المركز رعاية صحية متكاملة ومتعددة التخصصات لمرضى السكري واضطرابات الغدد الصماء، تشمل التشخيص والعلاج والمتابعة الدورية، إلى جانب خدمات العناية بالقدم السكري والوقاية من المضاعفات، ضمن نهج طبي شامل يركز على احتياجات كل مريض وتحسين جودة حياته.

ويعمل المركز تحت قيادة الدكتور عمر دهيمات، رئيس مركز السكري والغدد الصماء بمستشفى الزهراء دبي، وبالتعاون مع فريق من الاستشاريين والأخصائيين ذوي الخبرة، لتوفير خطط علاجية متخصصة ورعاية طبية تتمحور حول المريض، بدءاً من التشخيص المبكر وصولاً إلى العلاج والمتابعة المستمرة.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عمر دهيمات أن من أبرز التوجهات الحديثة في رعاية مرضى السكري توفير مراكز متكاملة تجمع مختلف الخدمات التخصصية والتقنيات الطبية المتقدمة تحت سقف واحد، بما يتيح تقديم رعاية أكثر شمولاً وتنسيقاً للمرضى.

وأضاف: «نفخر في مستشفى الزهراء دبي بتوفير فريق طبي متكامل يضم نخبة من الأطباء والأخصائيين، إلى جانب أحدث التقنيات المستخدمة في إدارة مرض السكري، بما في ذلك مضخات الأنسولين المتطورة وأجهزة المراقبة المستمرة لمستويات الجلوكوز في الدم. ونسعى من خلال هذا المركز إلى تقديم رعاية متخصصة تساعد المرضى على التحكم بمستويات السكر، والحد من خطر المضاعفات، وتحسين جودة حياتهم».

ويولي المركز اهتماماً خاصاً بصحة القدم لدى مرضى السكري، من خلال خدمات متخصصة يقدمها أخصائي طب القدم (Podiatrist)، الذي يؤدي دوراً أساسياً في الكشف المبكر عن المشكلات المرتبطة بالقدم السكري، وتقييم عوامل الخطورة، والعناية الوقائية، والمساعدة في الحد من المضاعفات التي قد تنتج عن الاعتلال العصبي وضعف الدورة الدموية. وتأتي هذه الخدمات ضمن نهج متعدد التخصصات يهدف إلى الحفاظ على صحة القدم وتعزيز قدرة المرضى على ممارسة حياتهم اليومية بأمان.

وفي هذا الإطار، أكدت أنشال باث، أخصائية طب القدم في مستشفى الزهراء دبي، أهمية الدور الذي يؤديه أخصائي طب القدم في رعاية مرضى السكري، قائلة: «يؤدي أخصائي طب القدم دوراً حيوياً في الوقاية من مضاعفات القدم المرتبطة بالسكري، والكشف عنها والتعامل معها، بما في ذلك المشكلات الناجمة عن تلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية. وتساعد الفحوصات الدورية للقدمين على اكتشاف العلامات المبكرة للتقرحات والالتهابات والتشوهات قبل تفاقمها. كما يقدم أخصائي طب القدم تدخلات أساسية تشمل العناية بالجروح، والتوصية بالأحذية المناسبة لمرضى السكري، وتثقيف المرضى بشأن العناية السليمة بالقدمين. ويسهم هذا الدور في تقليل مخاطر بتر الأطراف، والحد من الحاجة إلى دخول المستشفى، وتحسين جودة الحياة للأشخاص المصابين بالسكري».

كما يركز المركز على تثقيف المرضى وتمكينهم من إدارة حالتهم الصحية بصورة أفضل، من خلال التوعية بأهمية المراقبة المنتظمة لمستويات السكر، والالتزام بالخطة العلاجية، والتغذية الصحية، والعناية اليومية بالقدمين، والمتابعة الدورية مع الفريق الطبي.

ويأتي افتتاح المركز ضمن استراتيجية مستشفى الزهراء دبي الرامية إلى توسيع نطاق خدماته التخصصية، وتعزيز مفهوم الرعاية الصحية المتكاملة، بما يسهم في دعم صحة أفراد المجتمع والارتقاء بجودة الحياة في دولة الإمارات العربية المتحدة.