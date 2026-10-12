البابا ليو يدخل المستشفى غدا قبيل عملية جراحية

أعلن الفاتيكان أن البابا ليو سيدخل المستشفى غدا الثلاثاء لتُجرى له عملية جراحية لاستئصال ورم صغير اكتُشف في إحدى رئتيه، بينما واصل البابا جدول أعماله المزدحم اليوم الاثنين بعقد سبعة اجتماعات كانت مقررة مسبقا خلال الصباح.

وقال البابا ليو (71 عاما) أمس الأحد إن الورم عقدة صغيرة اكتُشفت خلال فحص طبي أُجري له في الآونة الأخيرة، ورُصدت في وقت مبكر و"تحت ‌السيطرة تماما".

وأوضح المكتب الصحفي للفاتيكان في وقت سابق اليوم أن العُقدة اكتُشفت خلال فحص دوري، قبل أن يؤكد أن ‌من المتوقع إدخال البابا إلى المستشفى في وقت ‌متأخر من صباح غد الثلاثاء، قبيل الجراحة.

ولم ‌يوضح الفاتيكان موعد إجراء ‌العملية نفسها.

وقال الفاتيكان إن من المتوقع أن تستغرق فترة تعافي البابا ليو نحو أسبوع.