انهيار مبنى قيد الإنشاء في تل أبيب وإنقاذ العالقين

انهار مبنى قيد الإنشاء في شارع نحلات بنيامين بمدينة تل أبيب، اليوم، وسط تقارير أولية عن وجود أشخاص عالقين تحت الأنقاض، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار المبنى، حيث تصاعدت سحابة كثيفة من الغبار، فيما تناثر الحطام في محيط الموقع، وسط حالة من الهلع بين الموجودين في المكان.

ووقع الانهيار في مبنى لا يزال قيد الإنشاء وغير مأهول بالسكان، ما يرجّح أن يكون العالقون من العمال الذين كانوا داخل المبنى أثناء تنفيذ أعمال البناء.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، تمكنت فرق الإنقاذ من إخراج ثلاثة أشخاص عالقين، فيما واصلت عمليات التمشيط والتفتيش في الموقع للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين تحت الأنقاض.

ولا تزال المعلومات الأولية بشأن ملابسات الانهيار وحصيلة العالقين قيد المتابعة.