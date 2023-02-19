الصين تعتزم إعلان مبادرة سلام

أعلنت الصين اعتزامها الإعلان عن مبادرة سلام لإنهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وقال كبير مسؤولي السياسة الخارجية الصينية، وانج يي، أمس، خلال مؤتمر ميونيخ الدولي للأمن: «سنقف بحزم إلى جانب السلام والحوار»، مضيفاً أن «الفوضى والصراعات التي تعصف بالعالم ثارت بسبب عدم التمسك بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة».

وشدد على ضرورة عدم إهمال الحوار والمشاورات مهما كانت حدة التوترات، وقال: «يجب إعطاء السلام فرصة».

من جانبه، استبعد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، بشكل قاطع أي خسارة لأراضي بلاده مقابل إبرام سلام مع روسيا، وقال إن من مصلحة أوكرانيا أيضاً أن تلعب الصين دوراً في البحث عن السلام، لكن وحدة أراضي أوكرانيا غير قابلة للتفاوض.