انتحار رجل وراء حالة ذعر بإحدى مناطق باريس

قال متحدث باسم شرطة باريس إن انتحار رجل كان سببا لحالة ذعر استمرت لفترة وجيزة في منطقة تجارية بالعاصمة الفرنسية اليوم السبت.

ونفى المتحدث صحة التقارير التي وردت عن إطلاق أعيرة نارية. وفي وقت سابق، طلبت الشرطة من الجمهور تجنب الذهاب إلى هذه المنطقة بسبب الحادث الذي أنهى فيه رجل حياته بإلقاء نفسه من ارتفاع.

وفر الناس مسرعين بعيدا عن منطقة لا ديفونس في أعقاب الحادث مباشرة.