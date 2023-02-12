هيئة تركية: تأثير الزلزال يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية

أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن تأثير الزلزالين اللذين ضربا البلاد في السادس من فبراير الجاري، يعادل تفجير 500 قنبلة ذرية، لافتة إلى أن المنطقة المنكوبة اهتزت بشكل عنيف لمدة دقيقتين تقريباً.

وقال مدير قسم الحد من المخاطر في إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أورهان تتار، في تصريحات صحافية، أمس، إن تركيا تواجه كارثة تتجاوز بكثير ما كنا نتخيله​​​، ويتم العمل حالياً على تحليل تأثير الزلزالين اللذين استمر الأول منهما 65 ثانية، والثاني الذي استمر 45 ثانية.

إلى ذلك، قال مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة، مارتن غريفيث، أمس، إن الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب تركيا وشمال غرب سورية هو أسوأ حدث تشهده هذه المنطقة في 100 عام.

وأشاد غريفيث خلال إفادة صحافية في إقليم كهرمان مرعش التركي باستجابة تركيا للكارثة ووصفها بأنها «استثنائية». وعبر لـ«رويترز» عن أمله في أن تصل المساعدات في سورية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة والمعارضة على حد سواء.