الجيش السوداني ينهي تقييما لإنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر

أفاد مسؤولان سودانيان اليوم السبت أن الجيش في السودان أنهى مراجعة لاتفاق مع روسيا لبناء قاعدة بحرية على البحر الأحمر.

وقالا إن الاتفاق ينتظر تشكيل حكومة مدنية وهيئة تشريعية ليتم التصديق عليها قبل دخولها حيز التنفيذ.

وقال المسؤولان إن موسكو امتثلت لأحدث مطالب السودان بما في ذلك توفير المزيد من الأسلحة والمعدات.

وقال أحد المسؤولين "لقد أزالوا كل مخاوفنا. الاتفاق أصبح مقبولا من الجانب العسكري”.

ولم يقدم المسؤولان مزيدا من التفاصيل وتحدثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما وامتنع متحدث باسم الجيش السوداني عن التعليق.