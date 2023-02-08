زلزال بقوة 4 درجات يضرب ساحل ولاية "هطاي" التركية

وقع زلزال جديد فجر اليوم، بقوة 4 درجات على مقياس ريختر في البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل ولاية هطاي جنوبي تركيا.

وأفادت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "أفاد"، في بيان، بأن الزلزال وقع على عمق 6.94 كيلومترا، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضافت أن مركزه يبعد مسافة 71.61 كيلومترا عن ساحل قضاء يايلاداج التابع لهطاي.

وفجر الأول من أمس، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات وعشرات الهزات الارتدادية مخلفة خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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