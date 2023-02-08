حصيلة قتلى زلازل تركيا وسوريا تتجاوز 8300 شخص

قال مسؤولون إن عدد القتلى في أعقاب الزلازل المدمرة على طول الحدود التركية السورية تجاوز 8300 شخص.

وارتفع عدد القتلى في تركيا إلى 5894 شخصا، وفقا لنائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي.

وأصيب أكثر من 34 ألف شخص، بحسب أوقطاي.

بالإضافة إلى ذلك، انهار حوالي 5775 مبنى نتيجة الزلازل الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الأول من أمس.

وفي سوريا المجاورة، لقي 2450 شخصا حتفهم وأصيب 4654 آخرون جراء الزلزال وتوابعه.