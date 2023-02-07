ألم ودموع.. طفلة سورية تثير التعاطف بعد المأساة

نشرت وكالة "رويترز" للأنباء صورة لطفلة سورية من بلدة جندريس وهي تتألم وتبكي جراء إصابتها في الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية وخلف ما يزيد عن 5100 قتيل في البلدين حتى اللحظة.

وبدا من الصورة المؤلمة أن الطفلة لا تقدر على تحريك يدها اليسرى، بينما ملأت الدموع عينيها جراء الألم الذي تكابده دون وجود مساعدة ظاهرة من أحد لها.

ولا تزال عمليات الإنقاذ تواجه صعوبات وحصيلة الضحايا مرشحة للزيادة حيث أن الكثيرين ما زالوا تحت الأنقاض سواء كانوا محاصرين ينتظرون النجاة، أو موتى لم يتم استخراج جثامينهم بعد.