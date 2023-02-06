لحظة خروج 4 ناجين من تحت الأنقاض في تركيا (فيديو)

تداولت قنوات تلفزيونية تركية فيديو يرصد لحظة قيام فرق الإنقاذ في تركيا بإخراج 4 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض بعدما انهار منزلهم في مدينة غازي عنتاب جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية، اليوم الاثنين، وخلف ما يزيد عن 2500 قتيل في البلدين حتى اللحظة.