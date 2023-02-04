شخص يرتدي زي الجلاد يتسبب في تدخل الشرطة الألمانية

تسبب رجل يرتدي زي جلاد ويحمل سيفا قديما في عملية للشرطة بالحي العتيق بمدينة إسلينغن الألمانية.

ومن الواضح أن الشهود كانوا قلقين بشأن توقعهم قيامه بعمل عنيف عندما رأوه أثناء تمثيله لدور قائد جولة سياحية في المدينة التي ترجع للعصور الوسطى.

وقالت الشرطة إن الشهود أبلغوا عن وجود "رجل ملثم يحمل مسدسا"، ما جعل المسؤولين يغلقون السوق جزئيا لأن الرجل شوهد فيه يوم أمس الجمعة.

وتمكن ضباط الشرطة بعد ذلك من تعقب "الجلاد" في قبو منزل مجاور - ووجدوا أنه كان يستعد لجولته في المدينة القديمة.

