حادث كبير يتسبب في انقطاع للكهرباء بأوديسا الأوكرانية

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال اليوم السبت إن حادثا خطيرا في محطة فرعية عالية الجهد في منطقة أوديسا تسبب في انقطاع طارئ للتيار الكهربائي في العاصمة الإقليمية.

وكتب شميهال على تليغرام "الوضع صعب، وحجم الحادث كبير، ومن المستحيل استعادة إمدادات الطاقة سريعا، لا سيما في البنية التحتية الحيوية".

وأضاف أن المحطة الفرعية تضررت في السابق عدة مرات جراء الضربات الصاروخية الروسية.