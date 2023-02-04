زلزال بقوة 4.2 ريختر يضرب شمال شرق الغردقة

سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، التابعة للمعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أمس، هزة أرضية على بعد 37 شمال شرق الغردقة.

وقال رئيس المعهد القومي المصري للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، جاد القاضي، في بيان أمس، إن تلك الهزة الأرضية وقعت في الساعة 1:41 صباحاً بالتوقيت المحلي على بعد 37 كيلومتراً شمال شرق مدينة الغردقة، بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر وعلى عمق ثمانية كيلومترات. ولم يرد إلي المعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية، ولم يرد أيضاً ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.