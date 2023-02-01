في اجتماع طارئ .. "التعاون الإسلامي" تدين إقدام متطرفين في دول أوروبية على إحراق نسخ من المصحف الشريف

أدانت منظمة التعاون الإسلامي إقدام عدد من المتطرفين في السويد وهولندا والدنمارك على إحراق نسخ من المصحف الشريف.

وجدد الأمين العام للمنظمة حسين إبراهيم طه خلال اجتماع استثنائي مفتوح العضوية للجنة المنظمة التنفيذية في مقرها بجدة اليوم التعبير عن استيائه تجاه الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها نشطاء اليمين المتطرف، مؤكدًا أن هذه الأفعال هي أعمال إجرامية يتم اقترافها عن قصد لاستهداف المسلمين، وإهانة دينهم الحنيف، وقيمهم ورموزهم المقدسة .

وقال " إنه يتعين على الحكومات المعنية اتخاذ إجراءات عقابية صارمة، ولا سيما أن مثل هذا الاستفزازات قد تم ارتكابها مرارًا وتكرارًا من قبل المتطرفين اليمينيين في بلدانهم ” .

وأكد أن هذه الأفعال المتعمدة، يجب ألا يُنظر إليها على أنها مجرد حوادث عابرة من مظاهر الإسلاموفوبيا، بل هي إهانة مباشرة لجميع المسلمين، داعيا جميع الجهات والأطراف المعنية إلى اتخاذ إجراءات حازمة، وذلك للحيلولة دون تكرار مثل هذه الاستفزازات مستقبلاً.